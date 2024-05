- Sans un bruit, jour 1, la bande-annonce

Publié le Lundi 13 mai 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Y'en a d'autres qu'on aimerait aussi voir fermer leur gueule...

La franchise de films "Sans un bruit" va s'enrichir d'un nouvel opus dès le 26 juin. Sans un bruit : Jour 1 revient aux origines de l'invasion et au jour où la monde a basculé.Un monde où les muets sont rois.Le film est réalisé par Michael Smaoski et met à l'honneur Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff et Djimon Hounsou.Un film signé Paramount Pïctures France.Une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne.