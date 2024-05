- Gundam Breaker 4 annoncé pour août

Publié le Lundi 13 mai 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Faites-nous un zouli robot

Honnêtement, je ne savais même pas que 3 précédents opus étaient déjà sortis... en tout cas, Bandai Namco a officialisé la sortie de Gundam Breaker 4 pour août. Pour le 29 août, même. Et ce sera sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch.Le jeu est développé par Crafts & Meister Co. Ltd.Il s'agit d'un hack'n slash jouable seul ou jusqu'à 3 en coop. Les joueurs pourront modifier la taille de toutes les pièces et de tous leurs équipements, mais aussi créer leur propre configuration de couleurs.C'est cette customisation qui est présentée dans une nouvelle vidéo.