- The First Descendant : le dernier playtest (modif)

Publié le Mardi 14 mai 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Allez-y, c'est gratos !

*merci Wilhem pour la correction

The First Descendant, le jeu signé Nexon Games, est toujours prévu pour cet été sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Pour pouvoir jouer au jeu et donner son avis dessus - avec suggestions d'améliorations à la clef - les développeurs organisent un dernier Playtest public d'ici peu.Il aura lieu dupour les joueurs PC via Steam . L'inscirption est ouverte et gratuite.Pour rappel, il s'agit d'un shooter mâtiné d'action-RPG et de jeu coopératif à la troisième personne qui vous met dans la peau d'un Légataire, une sorte de surhomme qui a pour mission de sauver l'humanité. Créés pour lutter contre l'invasion Vulgus et leurs armes destructrices, les Colosses, ces Légataires ont une force physique supérieure à la normale et sont dotés de pouvoirs magiques.