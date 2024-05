Samurai Warriors 4 DX est sorti sur PC

Publié le Mercredi 15 mai 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

On s'était donné rendez-vous dans 10 ans...

Koei Tecmo Europe a annoncé la sortie de Samurai Warriors 4 DX sur PC, via Steam . Cette nouvelle version, plus complète, englobe le jeu de base mais aussi plus de 150 éléments bonus tels que des costumes, des armes, des scénarios, des musiques...Ce jeu de combat stratégique vous raconte l'histoire de héros venant de régions différentes, au milieu d'une guerre de réunification. Plus de 50 personnages sont jouables, chacun avec ses particularités.Initialement sorti en 2014, le jeu bénéficie ici de meilleurs graphismes et de contrôles adaptés au clavier et à la souris. Mieux encore : en plus du japonais, le jeu est disponible en anglais.