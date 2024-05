- Homeworld 3 est disponible

Publié le Mardi 14 mai 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Au-delà...

Gearbox Publishing et Blackbird Interactive viennent enfin de sortir Homeworld 3. Ce nouvel opus de jeux de stratégie en temps réel dans un monde SF est désormais disponible sur PC, via Steam et l'Epic Games Store.Le jeu se déroule 100 ans après les événements du deuxième opus. Il met en scène un nouveau personnage, la scientifique Imogen S'Jet, protégée de Karan S'Jet, qui doit devenir Fleet Command pour essayer d'élucider la disparition de son mentor.Bien entendu, y'a du sauvetage de la galaxie dans l'air.Au menu, nouvelles fonctionnalités, nouvelles tactiques, nouveaux graphismes qui dévoilent en temps réel les dégâts des vaisseaux... et de nouveaux modes de jeux aussi.