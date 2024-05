Xbox Game Pass : les nouveautés de mi-mai

Publié le Mercredi 15 mai 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Jolie petite liste

Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, Console, et PC) - dès aujourd’hui

Chants of Sennaar (Cloud, Console, et PC) - le 15 mai

EA Sports NHL 24 (EA Play) (Cloud) - le 16 mai

Immortals of Aveum (EA Play) (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 16 mai

Senua’s Saga: Hellblade II (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 21 mai

Hauntii (Cloud, Console, et PC) - le 23 mai

Galacticare (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - le 23 mai

Moving Out 2 (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 28 mai

Humanity (Cloud, Console, et PC) - le 30 mai

Lords of the Fallen (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 30 mai

Firework (PC) - le 4 juin

Rolling Hills (Cloud, Console, et PC) - le 4 juin

Vampire Survivors: Operation Guns – Disponible dès maintenant

Minecraft 15 Year Anniversary – Á partir du 15 mai

Starfield Mise à jour – May 15

Minecraft: 500 Minecoins – Á partir du 15 mai

Naraka: Bladepoint – Disponible dès maintenant

Ils nous quittent le 31 mai

Chicory: A Colorful Tale (Cloud, Console et PC)

Farworld Pioneers (Cloud, Console et PC)

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle (Cloud, Console et PC)

Pac-man Museum Plus (Cloud, Console et PC)

Little Witch in the Woods (Cloud, Console et PC)

Railway Empire II (Cloud, Console et PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour mi-mai, voici les nouveaux titres qui débarquent :Les nouveaux titres :Mises à jour et contenus téléchargeables :Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate :