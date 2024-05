Tennis Manager 2024 dévoile son gameplay

Publié le Mercredi 15 mai 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Avec ou sans dopage ?

Tennis Manager 2024 sort le 23 Mai, à peu près en même temps que le tournois de Roland Garros en France. Le jeu vous met dans la peau d'un manager sportif à la recherche du prochain Ivan-Yannick Federer McEnroe.Développé par le studio Rebound CG, le jeu promet quelques améliorations comme des entraînements plus proches de ceux réalisés par les vrais sportifs, un nouveau système de santé, de gestion des blessures, plus de contrôle au niveau du manager et même un mode Fantasy où vous pourrez créer vos propres tournois.Une vidéo a été publiée, la première montrant du gameplay.