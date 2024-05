Alzara Radiant Echoes, un JRPG à la française

Publié le Mercredi 15 mai 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

FRPG alors ?

Le studio montpelliérain Camelia développe actuellement un JRPG en 3D au tour par tour, inspiré par les classiques du genre. L'histoire de 4 héros qui explorent un archipel de type méditerranéen et qui vont être confrontés à d'innombrables dangers... et ennemis, bien entendu. Ils vont rejoindre les rangs de la résistance de l'archipel de Taqsim et se dresser face aux forces du tyran Vedorian.On nous promet un système de combat dynamique, permettant aux joueurs d'échanger les héros à des moments décisifs, des héros en première ligne qui reviennent en soutien en plein champ de bataille pour récupére leurs forces, de la magie élémentaire...La bande originale du jeu est composée par Motoi Sakuraba (Dark Souls, Golden Sun) et les illustrations et détails des quatre principaux personnages jouables ont été réalisés à la main par l'artiste japonais Yoshiro Ambe (Genshin Impact, Fire Emblem Heroes, Trials of Mana).Sortie prévue en 2026.