Biomutant est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 15 mai 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Hommage à Rocket ?

Biomutant est un jeu qui vous met aux commandes d'animaux anthropomorphes. Vous pourrez les améliorer grâce à des implants cybernétiques, dans le but d'augmenter leur puissance. Vous pourrez même remplacer certains de leurs membres pour qu'ils soient plus forts, plus résistants, plus mortels. Six races et cinq classes de personnages sont disponibles.Le jeu, développé par Experiment 101 et édité par THQ Nordic, est sorti en 2021 sur PC, Xbox et PlayStation. Nous l'avions testé lors de sa sortie et vous pouvez d'ailleurs retrouver notre avis ici Biomutant vient de sortir sur Nintendo Switch.