Assassin's Creed Shadows annoncÃ© pour le 15 novembre

Publié le Jeudi 16 mai 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Trailer, artworks, screenshots !

Il se passe au Japon et franchement, à la longue, ça commence à faire beaucoup de jeux

Il joue la carte de la diversité en mettant en scène Yasuke, le "samuraï noir" dont le rôle est totalement mineur dans l'Histoire du Japon





Honnêtement, après un dernier opus (très) décevant et trois précédents qui s'éloignent peu à peu (mais immanquablement) de l'esprit initial de la saga, on n'attend pas grand-chose du nouveau jeu Assassin's Creed.Ça ne nous empêche pas d'espérer, toujours, et de l'attendre avec impatience. Et ce même si :Assassin’s Creed Shadows, sortira le 15 novembre. Les joueurs abonnés à Ubisoft+ ou qui achèteront l’édition Ultimate pourront profiter d’un accès anticipé de 3 jours à partir du 12 novembre.Le jeu vous entraîne sur les pas de Naoe, une shinobi Assassin originaire de la Province d’Iga, et de Yasuke, le samurai noir. Vous pourrez jouer les deux personnages et découvrir leur histoire. Leurs destins vont être liés.Chaque personnage aura son propre gameplay, son propre arbre de compétences et les missions pourront être accomplies de manière différente selon le choix de l'un ou l'autre.Naoe est plus basée sur l'infiltration, Yasuke sur le combat.Les développeurs promettent un territoire de jeu étendu, avec une variété de paysages évoluant au fil des saisons et des conditions météorologiques, des villes, des ports, des sanctuaires, de la nature...Vous pourrez aussi développer votre propre réseau d’espions pour découvrir de nouvelles zones et traquer de nouvelles cibles. Des alliés dotés de compétentes spéciales pourront être recrutés durant les missions.Enfin, on pourra créer un repaire et le personnaliser, pour améliorer ses troupes, les entraîner...Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande , sauf l'édition collector qui comprendra une carte du monde, une figurine, un tsuba (garde de katana), un parchemin, un artbook et deux lithographies.Un trailer de gameplay est annoncé pour le mois prochain.