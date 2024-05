Men of War II est sorti

Publié le Jeudi 16 mai 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Vivement la guerre

Men of War II vient de sortir. Pour rappel, il s'adit d'un jeu de stratégie en temps réel historique. Vous allez pouvoir revivre les batailles majeures des fronts Est et Ouest de la Seconde Guerre Mondiale.Deux campagnes s'articulant entre les Alliés et les Soviets, jouables en solo ou jusqu'à 5 en multijoueurs, sont incluses.Trois factions sont jouables : Américains, Sovietiques et IIIReich.Le jeu est signé de Fulqrum Publishing et du studio ukrainien Best Way.Au menu, plus de 300 véhicules et 45 bataillons sont inclus. Des modes solo et multi en PvP également. On vous en reparle très vite... dans quelques dizaines de minutes pour le test.