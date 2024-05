Horizon Chase 2 : le jeu de courses arcade sort le 30 mai sur Xbox et PlayStation

Publié le Vendredi 17 mai 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ça roule

Développé par le studio brésilien Aquiris, preuve qu'au Brésil, il n'y a pas que des footballeurs et des gens qui se promènent avec plein de plumes multicolores dans le fion, Horizon Chase 2 est un jeu de courses de voitures, typé arcade. Ne cherchez pas de réalisme pointilleux : le jeu est destiné à être fun, rapide, accessible à tous...Il sortira le 30 mai prochain, au prix de 24,99 €, sur Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Notez que le jeu est d'ores et déjà dispo sur PC et Nintendo Switch.Le jeu proposera du multi crossplatforme, des voitures personnalisables, des courses et défis en ligne, des effets météo...Bref, de quoi se faire plaisir.