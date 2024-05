PlayStation Plus : Les nouveaux jeux de mai pour l'Extra et le Premium

Publié le Jeudi 16 mai 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Bof

Red Dead Redemption 2 | PS4

Deceive Inc. | PS5

Les Sims 4 Vie Citadine | PS4

Crime Boss: Rockay City | PS5

The Settlers: New Allies | PS4

Stranded: Alien Dawn | PS4, PS5

Cat Quest | PS4

Cat Quest II | PS4

La Grande Aventure LEGO 2 : Le Jeu Vidéo | PS4

Watch Dogs | PS4

2Xtreme | PS4, PS5

G-Police | PS4, PS5

Worms Pinball | PS4, PS5

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 21 mai :Voici la liste des jeux...PlayStation Plus Extra et Premium :PlayStation Plus Premium - Classiques :