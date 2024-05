Core Keeper sort en version finale le 27 août

Publié le Vendredi 17 mai 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Vous serez encore en vacances

Actuellement en accès anticipé sur Steam , et ce depuis plus de deux ans, Core Keeper sortira en version finale le 27 août prochain. Il en profitera pour débarquer également sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.Pour rappel, il s'agit d'un jeu d'aventure dans lequel vous allez incarner un aventurieur qui explore une caverne.Plus que de l'explorer, vous pourrez ensuite transformer, modeler la caverne selon votre envie, et ainsi créer votre ferme souterraine, élever des animaux, construire des défenses pour combattre les créatures qui hantent les lieux...Le jeu est jouable en coop jusqu'à 8 joueur. Il est développé par Fireshine Games.