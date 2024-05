- Vigor : le FPS gratuit est désormais disponible sur PC

Publié le Vendredi 17 mai 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Faites-vous 20 millions de meilleurs amis

Bohemia Interactive vient de lancer son looter-shooter Vigor en accès anticipé sur Steam . Notez que le jeu est déjà disponible sur Xbox One, Nintendo Switch, PS4 et PS5, et qu'il a déjà réuni plus de 20 millions de joueurs.La version finale sortira à la fin de l'année et proposera du crossplay.Il se déroule dans les vestiges d’une Norvège ravagée par la guerre.S'il est gratuit, le jeu propose des packs à acheter, comme le pack Reinforcements qui offre des consommables, un titre et un uniforme exclusifs.A noter qu’une fois l’accès anticipé terminé, les progrès des joueurs seront effacés mais le contenu du pack restera.