- Pool Party : un party games familial sur PC, PlayStation et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 17 mai 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

T'as les boules !

Party game familial, le jeu Pool Party vient de sortir sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Il arrivera sur Xbox One et Xbox Series le 31 mai prochain. Le jeu est développé par Lakeview Games et édité par Mindscape.Jusqu'à 4 joueurs s'affrontent dans des petits jeux dans lesquels ils vont incarner une boule. Chaque boule est personnalisable.Au menu, billard, tennis, sump, foot, idol (récupérez et gardez une statuette le plus longtemps possible), Malédiction (le joueur contaminé doit heurter un adversaire pour lui passer sa malédiction), Chacun pour soi (le dernier vivant gagne), ou un mode tournoi pour enchâiner les différents jeux.