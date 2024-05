- Read Only Memories: NEURODIVER est sorti

Publié le Vendredi 17 mai 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Tout ça, c'est dans la tête

Suite de 2064: Read Only Memories, mais tout à fait jouable de manière indépendante, Read Only Memories: NEURODIVER est un jeu d'aventure de type point'n click. Vous incarnez ES88, une auspice employée par la toute puissante corporation Minerva, spécialisée dans les sciences de l'information, les neurotechnologies et les phénomènes extrasensoriels, dans le but de retrouver la trace de Papillon Doré, une entité psychique qui se cache dans les souvenirs des habitants de Neo-San Francisco, et les fragmente.A vous de comprendre pourquoi et de trouver un moyen de l'arrêter.Le jeu est développé par MidBoss et édité par Chorus Worldwide Games. Il vient de sortir sur PC, PS5, Xbox One et Nintendo Switch. Il est proposé à moins de 15 €.