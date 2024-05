- Garden Witch Life : du jardinage, oui, mais avec une sorcière

Publié le Vendredi 17 mai 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

C'est pas sorcière

Vous êtes une jeune sorcière. Si, si. Et manque de bol, vous venez de perdre votre boulot, dans la grande ville d'à-côté... vous allez repartir de zéro, en devenant responsable d'une petite île un peu paumée mais pleine de possibilités.Vous allez retaper et décorer votre cabane dans la forêt mais aussi et surtout faire du jardinage. Du jardinage de sorcière, avec des plantes de sorcière pour faire des potions de sorcière.Vous viendrez ensuite à l'aide des habitants, créatures magiques ou non, de l'île.Garden Witch Life est développé par Freetime Studio et édité par Soedesco. Il sortira à la fin de l'année sur PC et consoles Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.