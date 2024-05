- MultiVersus dévoile un nouveau mode

Publié le Mardi 21 mai 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Sortie imminente

MultiVersus est toujours attendu le 28 mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Soit dans une semaine pile-poil. Et pour rappel, le jeu sera cross-play et donc permettra à tout le monde de jouer ensemble, quelle que soit la plateforme utilisée.Ce jeu de combat, gratuit, proposera de nombreux personnages issus du catalogue Warner Bros tels que : Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn et Black Adam (DC), Sammy et Véra (Scooby-Doo), Bugs Bunny, le Diable de Tasmanie alias Taz et Marvin le Martien (Looney Tunes), Arya Stark (Game of Thrones), Tom & Jerry (Tom et Jerry), Finn l'humain et Jake le chien (Adventure Time), Steven Universe et Garnet (Steven Universe), le Géant de Fer (Le Géant de Fer), LeBron James (Space Jam : Nouvelle Ère), Rick Sanchez et Morty Smith (Rick et Morty), Gizmo et Stripe (Gremlins), ainsi qu'une créature inédite nommée Chien-Renne.Un nouveau mode de jeux, Joueur contre IA, a été présenté en vidéo. Il s'intitule Failles et propose des combats de boss et des mini-jeux. Chaque faille vous evoie vers un nouveau monde, avec un nouveau scénario, de nouveaux objectifs... Il est présenté comme idéal pour s'entraîner et tester les différents personnages.Le mode sera jouable seul ou en coop en ligne.