- Songs of Conquest : le nouveau jeu de stratégie au tour par tour est sorti

Publié le Mardi 21 mai 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Une nouvelle épopée

Inspiré des classiques des années 90, Song of Conquest est un jeu développé par Lavapotion et édité par Coffee Stain Publishing.Jeu de stratégie au tour par tour, il vous entraîne dans un monde Fantasy à base de magiciens, de chevaliers, de thaumaturges...Vous allez découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux biomes, gérer vos ressources, gérer et étendre votre royaume, développer vos villes... et bien entendu combatre d'innombrables ennemis et armées.Jouable en solo ou en coop, Song of Conquest est désormais disponible sur PC, via Steam . Une campagne en quatre actes est incluse, ainsi qu'un éditeur de niveaux.