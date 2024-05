Southfield : le jeu bizarre s'offre une bêta

Publié le Mercredi 22 mai 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

La ferme !

Jeu bizarre puisque que vous allez vous y occuper d'une ferme bizarre, avec des cultures bizarres aux effets bizarres et des machines bizarres et des créatures bizarres, le tout avec une physique bizarre, Southfield est désormais disponible en bêta fermée.Vous pouvez toutefois demander à y participer en vous inscrivant sur Steam Le jeu est signé Radical Forge Ltd. C'est un jeu de gestion jouable en solo ou en coop jusqu'à 4, dans un monde ouvert, que vous allez pouvoir modeler à votre envie, créant des routes, explorant les environs... avec aussi des courses de tracteur, des flippers grandeur nature, des sauts de nénuphar...Le jeu est prévu en accès anticipé cette année.