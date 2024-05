Los Pingheros, un jeu de combat... avec des pingouins

Publié le Mercredi 22 mai 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Qui sont aussi des héros

Los Pingheros est un nouveau jeu de combat à 8, en multijoueur, dans une arène, et dans lequel vous allez incarner des pingouins. Enfin plutôt des manchots, mais on ne va pas vous refaire l'explication de cette méprise entre pingouins et manchots, z"aviez qu'à savoir parler anglais pour comprendre.Bref. Le jeu est signé Hectiq et sortira cette année. Une bêta débarque dans quelques jours, début juin.Entre pièges à éviter et combat avec les autres joueurs, la bataille se déroulera avant tout à grands coups de... boules de neige.Plusieurs modes de jeu sont prévus.A sortir sur PC, via Steam