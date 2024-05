Mech Engineer désormais disponible

Publié le Mercredi 22 mai 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Vivement Meuf Engineer

Mech Engineer sort de son accès anticipé et est désormais disponible en version 1.0, finale, sur PC, via Steam . C'est un jeu de création, du type bien chiant, dans lequel vous allez construire votre Mech. Votre robot pilotable, si vous préférez.Tout un tas de paramètres, tout un tas de pièces, d'armes, de trucs de machins de choses de bidules sont utilisables pour personnaliser votre Mech et en faire le Mech le plus ultra.Le jeu est signé KiberKreker, est assez pointu et sympa, dixit les amateurs du genre, et est édité par Microprose.Il est vendu à bas prix, alors si ça vous branche...