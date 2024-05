The First Descendant sort un nouveau Dev Diary

Publié le Mercredi 22 mai 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un de plus

Nouveau Dev Diary pour le jeu The First Descendant. Regardez les développeurs de Nexon parler de leur shooter avec des éléments d'action-RPG et de jeu coopératif à la troisième personne.Pour rappel, le jeu est toujours prévu cet été, sans plus de précision, sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.Vous y jouez un Légataire, une sorte de surhomme qui a pour mission de sauver l'humanité. Créés pour lutter contre l'invasion Vulgus et leurs armes destructrices, les Colosses, ces Légataires ont une force physique supérieure à la normale et sont dotés de pouvoirs magiques.Un dernier Playtest est organisé ce week-end. Inscrivez-vous sur Steam