System Shock est sorti sur consoles

Publié le Mercredi 22 mai 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

C'est une bonne nouvelle

Le test du remake de System Shock, dans lequel on en dit du bien, est disponible sur le site, ici . Le jeu est sorti l'année dernière sur PC. Il vient de débarquer sur consoles PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Et forcément, on vous le conseille.Pour rappel,System Shock est un mélange de FPS et RPG qui vous envoie en 2072, sur une station spatiale appelée « Citadel ». Vousx êtes un pirate informatique aux capacités améliorées par un implant neural, qui s'oppose à une intelligence artificielle baptisée « SHODAN ».Le jeu d'origine date de 1994. Ce remake vaut le coup d'oeil.