- Xdefiant, le nouveau FPS multijoueur signé Ubisoft, est sorti

Publié le Mercredi 22 mai 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Et c'est gratuit

Initialement appelé Tom Clancy's Xdefiant puis rebaptisé Xdefiant tout court, le nouveau FPS multijoueur signé Ubisoft est désormais disponible, gratuitement, sur PC, PS5 et Xbox Series.Le jeu propose 5 factions inspirées des franchises d'Ubisoft, 14 cartes inspirées de jeux Ubisoft, 24 armes, 44 accessoires et 5 dispositifs.Les factions sont : les Nettoyeurs (The Division), la Libertad (Far Cry 6), l’Echelon (Splinter Cell), la DedSec (Watch Dogs2) et les Phantoms (Ghost Recon Phantoms). Chacune propose 3 personnages, dont 2 à débloquer ou acheter.Toute une série de vidéos a été mise en ligne pour vous présenter le jeu.