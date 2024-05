(TEST) Biomutant (Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 22 mai 2024 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Rendez-vous raté

Biomutant est sorti il y a 3 ans et il n'a pas eu un accueil tout à fait à la hauteur de ses attentes. Sa technique, en dessous de ce que l'on pouvait espérer, et sa sortie sur old-gen (avant de débarquer sur PS5 et Xbox Series plus tard dans l'année) n'ont pas aidé un titre globalement prometteur, bourré de bonnes intentions, mais mal exécuté.Il vient de sortir sur Nintendo Switch, après 3 ans de portage. De quoi se dire que le boulot a été pris très au sérieux et que tous les petits défauts ont été gommés.Ben non.