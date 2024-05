Permafrost, un nouveau jeu de survie dans le Grand Froid

Publié le Jeudi 23 mai 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Alors que vous, au pire, vous vous perdez à Grand Frais

Jeu venu tout droit de nos amis teutons, via le studio SpaceRocket Games et l'éditeur, tout aussi teuton, Toplitz Productions, le jeu Permafrost est un jeu de survie qui vous plonge dans le froid, la neige et le glace, avec son petit lot de tempêtes.Après une catastrophe majeure, l'humanité a quasiment disparu. La lune est à l'origine de nouveaux phénomènes météo qui ont plongé la Terre dans une nouvelle ère glacière.Vous allez explorer les environs, tenter de trouver des objets et ressources pour survivre et développer votre abri pour pouvoir accueillir de nouveaux survivants. Tout ça en faisant attention aux conditions extrêmes mais aussi aux prédateurs qui pullulent dehors.Le jeu sortira l'année prochaine en accès anticipé sur PC, via Steam