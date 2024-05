La nouvelle extension Horizons du Modern 3 de Magic: The Gathering se dévoile plus en détails

Publié le Jeudi 23 mai 2024 à 10:30:00 par Théo Valet

De grosses bêtes font leurs retours

Un deck bleu-vert, Terrain Traître

Un deck noir-rouge-vert, Cimetière en Effervescence

Un deck blanc-bleu-rouge, Énergie Créatrice

Un deck cinq couleurs, Incursion Eldrazi

Prévue pour le 14 juin prochain, la nouvelle extension Horizons du Modern 3 amène avec elle une flopée de créatures, de mécaniques (une quarantaine) et de nouveaux traitements à collectionner.Comme pour les précédentes extensions du même nom, l'objectif est d'introduire de nouvelles cartes Magic au format Modern, tout en offrant des réimpressions de cartes mythiques de l'histoire de Magic. Parmi ces cartes de retour, on pourra par exemple retrouver certains titans comme Emrakul, Ulamog ou encore Kozilek. Chacun de ces titans aura une version sérialisée limitée à 250 exemplaires, disponibles dans les boosters collector. On retrouvera également des Planeswalkers recto-verso, comme la nouvelle version de Tamiyo qui pourra passer d'étudiante à érudite en remplissant certaines conditions.Parmi les 40 mécaniques, beaucoup ne sont pas nouvelles et proviennent des précédentes extensions. On retrouvera, par exemple, l’Énergie que les joueurs peuvent utiliser pour payer le coût de certaines capacités activées ou encore la Grâce qui permet de jouer une carte de créature comme une aura conférant ses pouvoirs à une autre créature ciblée sur le champ de bataille.Comme mentionné plus tôt, les collectionneurs ne seront pas en reste et pourront essayer d'obtenir l'une des 42 réimpressions très attendues comme le cycle des Médaillons, l’Incubateur d’Urza, et autres. Certaines cartes auront même un traitement rétro.Cette extension proposera également 4 decks Commander :Un traitement spécial sera appliqué à l’ensemble des 100 cartes de chaque deck Commander, et deux cartes de créatures légendaires sans bordure seront incluses dans chaque deck.Comme toujours avec les extensions de Magic: The Gathering, il y en aura pour tous les goûts, même si cette extension met particulièrement en avant les anciennes cartes Magic. Les vétérans du jeu seront en terrain connu tandis que les nouveaux joueurs continueront de découvrir cet univers riche et varié.