Astrometica, le jeu de survie dans l'espace, s'offre une démo

Publié le Jeudi 23 mai 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

On va casser des cailloux

Astrometica, le jeu de survie dans l'espace, vient de s'offrir une démo sous forme de prologue. Explorer les lieux, construire une base, récolter des ressources, gérer votre batterie, piloter un véhicule pour atteindre des recoins plus éloignés, découper des astéroïdes, visiter des étoiles...Astrometica propose un monde étendu basé sur l'artisanat et l'exploration. Il devrait sortir cette année, sur Steam . Pour vous familiariser avec l'univers et le gameplay, le prologue est disponible gratuitement, sur Steam également Le jeu, quant à lui, est signé RockGame SA, à qui l'on doit des jeux tels que Cowboy Life, Vampire Clans, Scrapnaut, Ninja Simulator, Yakuza Empire, Cafe Owner Simulator ou Urbek City Building.