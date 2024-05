EA Sports F1 24 s'offre un défi exclusif avec Max Verstappen

Publié le Jeudi 23 mai 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Uniquement pour l'édition Champion

Toujours attendu pour le 31 mai prochain, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, EA Sports F1 24 dévoile une nouvelle vidéo dans laquelle est montre le défi exclusif avec Max Verstappen, événement à durée limitée qui se déroulera du 28 au 30 mai uniquement, accessible pour les possesseurs de l'édition Champion (qui auront accès au jeu dès le 28 mai).L'occasion de piloter la voiture de Verstappen sur 3 de ses circuits préférés, via 1 défi par jour, et, au final, débloquer son casque de la saison 2024.Pour rappel, le jeu signé EA Sports proposera aussi un mode carrière écrit en collaboration avec Max Verstappen. Vous pourrez incarner un pilote de F2, un pilote ou de F1 ou créer votre propre pilote.