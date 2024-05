Expeditions: A MudRunner Game, la mise à jour gratuite de contenu

Publié le Vendredi 24 mai 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Voyage au centre de la Terre

Expeditions: A MudRunner Game est sorti il y a quelques semaines (vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test ici ). Une nouvelle mise à jour de contenu, gratuite qui plus est, est désormais disponible pour toutes les plateformes, à sa voir PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Cette mise à jour baptisée "Breaking Ground" ajoute plus de 20 missions, deux nouveaux véhicules (le SIRO 72 T8-H et l'AFIM Hornet 622T) ainsi qu'un nouveau spécialiste.Elle se déroule au coeur de l'Arizona et vous prépare aux prochaines mises à jour qui vous enverront sous terre, dans les grottes de Kanab.A découvrir en vidéo.