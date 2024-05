Pine Hearts, le jeu d'aventure mignon, est sorti sur PC et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 24 mai 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Les coeurs de la pine, voilà un beau titre pour un jeu familial

Pine Hearts est un petit jeu d'aventure tout mimi dans lequel vous incarnez Tyke, un petit bonhomme cylindrique avec un bonnet rouge façon Cousteau, qui se promène dans le Pine Hearts Caravan Park.Tyke va devoir explorer les enviurons, trouver des objets, découvrir les mémoires enfouies des lieux, se faire de nouveaux amis et ainsi remplir son journal de ses pmlus belles découvertes...Développé par Hyper Luminal Games et édité par Little Nook, Pine Hearts vient de sortir sur PC et Nintendo Switch. Il se destine, bien entendu, à toute la famille.