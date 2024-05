- Honeycomb: The World Beyond, le jeu de survie s'offre une bande-annonce

Publié le Vendredi 24 mai 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

A suivre de près

Honeycomb: The World Beyond est un jeu de survie et d'exploration qui vous entraîne sur la planète Sota7, une panète inconnue qu'il va vous falloir étudier de fond en comble.Vous allez devoir explorer les lieux, épertorier la faune et la flore, prendre des échantillons pour les analyser, mais aussi tenter de survivre, comprendre comment cet écosystème fonctionne, faire des expériences, et bien entendu rester en vie face aux dangers que vous rencontrerez..Vous pourrez aussi améliorer votre base au fil du temps.Vous pourrez surtout créer de nouvelles espèces de plantes et d'animaux pour répondre à vos besoins... au risque d'en chambouler toute la planète...Développé par Frozen Way, le jeu est prévu sur PC, via Steam, mais aussi sur PlayStation, pour le 3e trimestre de cette année. Une nouvelle bande-annonce présentant l'histoire du jeu a été mise en ligne.