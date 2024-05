- Warhammer 40,000: Mechanicus II annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 24 mai 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

L'Omnimessie, il joue au foot ?

a été annoncé par son développeur, Bulwark Studios et son éditeur, Kasedo Games, pour une sortie sur PC, PS5 et Xbox Series, à une date non encore définie.Après le succès en demi-teinte du premier opus, sorti en 2018 sur PC et consoles, puis en 2020 sur Nintendo Switch ( notre test ici ), les développeurs auront à coeur de faire mieux (jolie phrase bateau, hein ?).Alors que, sans le savoir, les Adeptus Mechanicus, les adorateurs de l'Omnimessie, le Dieu Machine, se sont installés dans le monde de Vargard Nefershah, ce dernier sort de son sommeil millénaire pour remobiliser ses légions Necrons et anéantir les intrus. Le Magos Dominus Faustinius est alors invoqué pour y faire barrage.Warhammer 40,000: Mechanicus II sera toujours un jeu d’action tactique au tour par tour. On nous promet plusieurs campagnes, du multijoueur... bref, la totale.