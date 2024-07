Delta Force - Hawk Ops : En Alpha test à partir du 18 Juillet 2024

Publié le Lundi 1 juillet 2024 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Un nouveau jeu de stratégie

Inspiré du film Black Hawk Down de 2001, le jeu Delta Force: Hawk Ops s'ajoute à la licence Delta Force. Entrez dans la peau d'un agent Delta Force et accomplissez votre mission.Choisissez entre 2 époques distinctes et participez à différents modes de jeux pour illustrer vos compétences.Delta Force: Hawk Ops est un FPS d'aventure et de survie solo ou multijoueurs en ligne. Vous aurez accès à 2 missions dans 2 époques différentes. En 1993, participez à la tristement célèbre mission de sauvetage Black Hawk Down. En 2035 incarnez un membre des forces de combat d'élite et participez à un déploiement dans la mystérieuse région d'Ahsarah et une enquête sur les activités illégales de l'entreprise Haavk. Au-delà des campagnes solo/coop, le jeu propose aussi des modes multijoueurs d'extraction et de guerre totale. Le jeu possède aussi la technologie multi-plateforme permettant au joueur de continuer le combat tout en quittant le PC.Delta Force: Hawk Ops est développé par Team Jade et édité par TiMi Studio Group. Il sera disponible en alpha test sur PC à partir du 18 Juillet 2024 et sera disponible sur Steam , consoles et mobiles.