Maid of Sker : un portage sur PS5

Publié le Lundi 23 septembre 2024 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

L'horreur en haute définition

Maid of Sker, sorti initialement sur PC, Android, Switch, PS4 et consoles Xbox en 2020, est un jeu d'horreur édité et développé par Wales Interactive.Maid of Sker se déroule en 1898, et s'inspire de la légende galloise d'Elisabeth Williams. Dans ce jeu d'horreur à la 1ere personne, vous devrez faire preuve de discrétion pour échapper à la secte qui a prit le contrôle de votre hôtel.Le jeu profitera prochainement d'un portage sur PS5, pour proposer une expérience plus immersive que jamais, avec un mode 4K à 30 ips et 1440p à 60 ips.La résolution globale des textures a été améliorée, et les chargements seront beaucoup plus courts : environ 1 seconde au lieu des 10 à 15 secondes des versions de 2020.Le jeu prend aussi en charge le système Playstation Dualsense, soit les vibrations et les déclencheurs haptiques de la manette PS5.Maid of Sker aura droit à une sortie en version physique sur PS5, le 18 octobre 2024.