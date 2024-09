- Microsoft Flight Simulator 2024 est désormais disponible en précommande

Publié le Samedi 21 septembre 2024 à 09:45:00 par Marie Vallée

C’est mon PC qui va décoller avec toutes ces technologies utilisées

Edition Standard : 70 appareils et 150 aéroports améliorés

Edition Deluxe : 10 appareils et 5 aéroports supplémentaires

Edition Premium Deluxe : 15 avions supplémentaires (soit un total de 95)

Edition Aviateur : l’ensemble de ces contenus ainsi que les 30 avions qui ont été ajoutés dans la Boutique de Microsoft Flight Simulator 2020

Microsoft Flight Simulator est un jeu de simulation d’avion qui permet de voyager tout autour de la Terre. Les dernières technologies en termes de simulation, de cloud, de machine learning et de graphismes ont été utilisées afin de proposer une expérience toujours plus immersive et impressionnante. Parmi les nouveautés de ce jeu dans la série des Flight Simulator nous pouvons trouver un mode Carrière et un mode photo. La représentation de la Terre a encore pu être améliorée avec l’amélioration des détails au sol, l’ajout du trafic maritime mondial, l’arrivée des héliports, des aéroports pour planeurs et des plateformes pétrolières, ainsi que l’intégration de dizaines de nouvelles espèces animales.Plusieurs éditions seront disponibles :Enfin, toute précommande du jeu inclut le Canadair de Havilland Canada CL-415. Microsoft Flight Simulator 2024 est un jeu développé par Asobo Studio et édité par Xbox Game Studios. Il est dès a présent disponible en précommande et sera disponible le 19 novembre sur Xbox Series X|S, PC, Cloud et dans le Game Pass.