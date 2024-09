Les packs Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons et Nintendo Switch Sport sont disponibles

Publié le Samedi 21 septembre 2024 à 09:30:00 par Marie Vallée

De quoi s’équiper pour les mois froids qui arrivent

Les packs Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizon et Nintendo Switch Sport sont désormais disponibles en Europe. Les trois packs de console comprennent leur jeu associé préinstallé et un abonnement de 12 mois au Nintendo Switch Online. Cet abonnement payant donne l’accès à divers avantages tels que le jeu en ligne, le cloud des données de sauvegarde, l’accès à des catalogues de jeux classique te bien d’autres.Les packs Animal Crossing : New Horizons comprennent une console Nintendo Switch Lite couleur corail ou turquoise et ornée de designs inspirés du jeu. Pour rappel, les Nintendo Switch Lite sont les versions de la console Nintendo Switch exclusivement dédiées au jeu portable. Elles sont compatibles avec tous les jeux du catalogue qui fonctionnent en mode portable. Le My Nintendo Store lance également de nouveaux produits Animal Crossing : New Horizons tels que des t-shirts, des portes clés et une pochette transparente A4. Il existe des packs consoles pour les 2 couleurs de console qui comprennent en plus un porte clé.Le pack console Nintendo Switch Sport comprendra en plus de la console, du jeu et de l’abonnement au Nintendo Switch Online, une sangle de jambe pour pouvoir jouer à ce dernier titre de la série Wii Sport. Les joueurs peuvent participer à 8 activités sportives proposée par le jeu : volley-ball, badminton, basket, bowling, football, chambara, tennis et golf.