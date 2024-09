- Copycat est sorti

Publié le Vendredi 20 septembre 2024 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Chat chuffit !

Copycat est un nouveau narratif dans lequel vous serez amenés à vivre la vie, et les misères, d'un pauvre potit chat.Fraîchement adoptée, une chatte devient victime d'un plan élaboré mis en place par un chat de gouttière jaloux. Ce dernier, qui lui ressemble trait pour trait, prend sa place dans son nouveau foyer.Dans Copycat, vous pourrez expérimenter la vie du point de vue d'un chat : grimpez aux arbres, explorez le voisinage, poussez des objets par terre, cachez-vous dans des boites, et ne passez pas trop près des chiens.Copycat se vend comme une aventure narrative et contemplative assez courte (3 heures de jeu environ) et est disponible sur PC via Steam depuis le 19 septembre 2024.