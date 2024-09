Rogue Waters, un roguelike pour les pirates

Publié le Vendredi 20 septembre 2024 à 10:10:00 par Stacy Bozor

À l’abordage !

Tripwire Presents et Ice Code Games, connus pour Hard West 2, ont dévoilé de nouvelles informations sur leur prochain jeu de tactique au tour par tour inspiré des pirates, Rogue Waters. Prévu pour sortir le 30 septembre sur PC ( Steam et Epic Games Store), ce roguelike est disponible en précommande avec une réduction de 20 %.Le jeu propose un gameplay inédit où les joueurs recrutent un équipage et équipent leur navire avant de partir en mer, affrontant des créatures mythiques qui peuvent devenir alliées ou ennemies selon les choix faits. Une vidéo de présentation du directeur créatif Przemek Ślęzak offre un aperçu de la profondeur tactique du jeu, aussi bien lors des combats en mer qu'à terre, dans une quête de richesse, de pouvoir et de vengeance.Rogue Waters est un jeu rogue-lite tactique au tour par tour situé dans un univers pirate frappé par une malédiction. Les joueurs incarnent un capitaine pirate chargé de recruter et d'entraîner un équipage varié, tout en s'alliant avec des créatures mythiques issues des légendes maritimes. Le monde du jeu est en constante évolution, offrant des défis renouvelés à chaque partie. Les combats, qu'ils se déroulent sur terre ou en mer, introduisent une mécanique unique de manipulation du terrain grâce à l’artillerie navale, permettant aux joueurs de prendre l’avantage stratégique en modifiant la carte en temps réel.Les joueurs peuvent personnaliser leur équipage en développant des compétences aléatoires, transformant leurs membres en redoutables guerriers. Le jeu se distingue aussi par son approche innovante des tactiques de combat rapproché, tout en restant ancré dans l'action immersive des batailles. En plus de cela, il est possible de libérer et invoquer des créatures marines légendaires pour renforcer les combats. Rogue Waters propose ainsi une expérience stratégique riche, mélangeant piraterie, mythologie et des mécaniques de jeu originales.