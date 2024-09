Romancing SaGa 2: Revenge of The Seven et sa nouvelle démo

Publié le Vendredi 20 septembre 2024 à 09:30:00 par Stacy Bozor

Un remake de 1993

SQUARE ENIX a dévoilé une démo captivante de ROMANCING SAGA 2: REVENGE OF THE SEVEN, le remake en HD intégrale du célèbre RPG, dont plus d’un million d’exemplaires avaient été vendus lors de sa sortie en 1993 au Japon. Cette démo permet aux joueurs et joueuses d'incarner l'empereur Léon et de se lancer dans une aventure aux côtés de son fils Gérard. Ensemble, ils affrontent les Sept Héros, d'anciens champions aujourd'hui animés d'une soif de vengeance mystérieuse, dans une quête épique qui s'étend sur plusieurs générations. La démo se conclut par un affrontement avec Kzinssie, l'un des Sept Héros, et introduit habilement l'univers multi-générationnel de l'histoire.De plus, les sauvegardes pourront être transférées vers la version complète du jeu, permettant ainsi de continuer sans interruption à la sortie officielle.Dans ROMANCING SAGA 2: REVENGE OF THE SEVEN, les joueurs et joueuses devront défendre et développer leur empire au fil des générations. Grâce au système de scénario libre, emblème de la franchise SaGa, leurs décisions influenceront le cours de l’aventure, y compris le choix de l’héritier ou l’héritière du trône impérial.Développé par l’équipe derrière le remake de TRIALS OF MANA (2020), ce jeu autonome proposera des graphismes modernisés, un gameplay stratégique revisité, ainsi que plusieurs améliorations, comme la possibilité de basculer entre la bande sonore originale et sa version réarrangée, ou encore trois niveaux de difficulté interchangeables à tout moment.Les joueurs peuvent dès à présent précommander le jeu sur Nintendo Switch, PS5, PS4 et PC ( Steam ), pour obtenir deux objets bonus, le Traité tactique de Shiyuan et l'Amulette de Féline, qui les assisteront dans leur aventure. La sortie du jeu est prévue pour le 24 octobre, la démo est disponible sur toutes ces plateformes.