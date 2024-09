- Désormais disponible sur PS4 et Xbox One, Star Wars Jedi : Survivor est

Publié le Jeudi 19 septembre 2024 à 11:30:00 par Marie Vallée

La Force pour tous

Après une sortie initiale en avril dernier sur PS5, Xbox Series X|S et PC, Star Wars Jedi : Survivor est désormais disponible sur PS4 et Xbox One. Le jeu a été optimisé pour ces consoles de génération précédente afin de permettre à plus de joueurs de profiter de l’expérience.Pour rappel, Star Wars Jedi : Survivor est la suite de Star Wars Jedi : Fallen Order. Les joueurs pourront reprendre le rôle de Cal Kestis qui est désormais un Chevalier Jedi plus puissant et expérimenté. Afin d’échapper à l’écrasante ombre de l’Empire et à une menace mystérieuse venue d’une époque reculée de la galaxie il devra retrouver de vieux amis et s’allier à de nouvelles connaissances. Pour arriver à ses fins, le joueur aura accès à de nouvelles capacités, options de déplacements et styles de combat.Star Wars Jedi : Survivor est un jeu développé par Respawn Entertainment et édité par Electronic Arts. Il est dès a présent disponible sur PS4 et 5, Xbox One et Series X|S et PC.