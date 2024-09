- Une date pour Slime 3K : Rise Against Despot

Publié le Jeudi 19 septembre 2024 à 11:20:00 par Romain Cappelletti

Slime 3K : Rise Against Despot est un top-down shooter rogue-like, soit un jeu de tir en vue de dessus dans lequel vous serez amené à choisir de nouvelles compétences et gagner en puissance durant les différents niveaux du jeu.Actuellement en accès anticipé, le jeu sortira bientôt en version 1.0, avec de nombreux ajouts et améliorations.Tout d'abord, un mode survie, similaire à Vampire Survivor, dans lequel votre objectif sera de survivre le plus longtemps possible en tuant un maximum d'ennemis pour engranger un maximum de score. Ce mode survie sera disponible pour tous les joueurs ayant terminé les 10 premiers niveaux.La sortie officielle du jeu sera aussi accompagnée de niveaux supplémentaires, de l'implémentation de mini-boss qui représenteront une réelle menace et viendront réhausser la difficulté, et bien sûr de l'ajout du boss final, le Despote.Konfa Games et TinyBuild Games promettent aussi l'ajout de contenu "Quality of Life", pour que le jeu soit plus agréable, fluide, et intuitif.Slime 3K : Rise Against Despot sortira le 31 octobre 2024 sur PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.