Freedom Wars Remastered : En janvier 2025

Publié le Jeudi 19 septembre 2024 à 10:15:00 par Stacy Bozor

Le célèbre jeu de la PlayStation Vita

Dans un futur dystopique, l’humanité survit dans des complexes pénitentiaires géants appelés Panopticons, après que la Terre a été ravagée par la pollution et privée de ses ressources naturelles. Chaque nouveau-né est un « Pécheur », condamné à une peine d’un million d’années. Les joueurs participent à des missions de combat dangereuses pour réduire cette peine, affrontant d'autres Panopticons pour s'emparer des rares ressources restantes.Grâce aux Ronces, ils peuvent se déplacer avec agilité dans des environnements en trois dimensions, attaquer et collecter des ressources supplémentaires en tranchant des membres ennemis. Les joueurs améliorent leurs armes et équipements en récupérant des matériaux sur le champ de bataille et gagnent des points de droit pour obtenir de nouveaux privilèges auprès de leurs gardiens androïdes, entièrement personnalisables et capables de les assister en combat.Les missions permettent de coopérer jusqu’à quatre joueurs ou PNJ contrôlés par l’IA. Ensemble, ils affrontent des défis toujours plus complexes dans une lutte pour la liberté. Le jeu, entièrement remasterisé, bénéficie d'optimisations telles que la résolution 4K, des textures améliorées et une fluidité à 60 images par seconde sur les plateformes modernes.Le titre sera disponible le 10 janvier 2025 sur Nintendo Switch, PC ( Steam ), PS5 et PS4.