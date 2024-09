Petit Island : Une nouvelle bande-annonce

Publié le Jeudi 19 septembre 2024 à 09:45:00 par Stacy Bozor

Mais il est adorable ce jeu

Bienvenue sur la charmante et exotique Petit Island ! Plongez dans les souvenirs de jeunesse de votre grand-père en explorant l'île et en immortalisant des moments précieux dans ce jeu d'exploration photographique en monde ouvert, empreint de douceur. Protégez ses souvenirs avant qu'ils ne disparaissent !Parcourez une île regorgeant de secrets anciens, de trésors cachés, d'une faune exceptionnelle et de communautés dynamiques. Faites la rencontre de personnages uniques et attachants tout au long de votre aventure. Aidez votre grand-père à revivre ses anciennes escapades en capturant des lieux emblématiques grâce à votre appareil photo.Personnalisez votre avatar félin pour refléter votre style unique, avec une large gamme d'options. Développé par XeloGames et édité par SOEDESCO, Petit Island sera disponible plus tard cette année sur Steam et Epic Games Store, ainsi qu'en formats physique et numérique pour Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series.