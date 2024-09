Une nouvelle vidéo pour Disney Epic Mickey : Rebrushed

Publié le Jeudi 19 septembre 2024 à 09:30:00 par Marie Vallée

Un petit lifting pour Mickey

Disney Epic Mickey : Rebrushed est le remake du jeu de plateforme 3D Disney Epic Mickey. Le joueur y incarne Mickey Mouse qui cherche à restaurer la beauté et l’harmonie dans le monde de la désolation. Pour ce faire il dispose d’un pinceau magique qui permet de peindre ou de faire disparaitre des éléments afin de modifier l’environnement. Les graphismes, la caméra et l’interface du jeu ont été améliorés. Mickey dispose aussi de nouvelles capacités de mouvement : dash, charge au sol et sprint.Disney Epic Mickey : Rebrushed est développé par Purple Lamp et édité par THQ Nordic. Il sortira le 24 septembre sur PS4 et 5, Xbox One et Series X|S, Switch et PC via Steam . Une vidéo journal des développeurs qui donne un aperçu des coulisses du développement du jeu vint d’être publiée sur la chaine de l’éditeur.