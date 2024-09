Awaken - Astral Blade : la sortie approche

Publié le Mercredi 18 septembre 2024 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

Je le sens bien celui-là

Développé par Dark Pigeon Games et édité par ESDigital Games, Awaken - Astral Blade est un metroidvania en 2D dans lequel les joueurs incarnent Tania, un héroïne bionique.Le voyage de Tania commence lorsqu'elle découvre des secrets anciens enfouis dans les ruines de la forêt, et qu'elle décide de découvrir la vérité sur ses origines et son destin.Le jeu propose une difficulté à deux échelles, puisque les joueurs devront explorer des ruines antiques peuplées de créatures hostiles tout en évitant de tomber amoureux de Tania.Plus sérieusement, Awaken - Astral Blade propose des environnements sombres mais plutôt beaux, ainsi que des combats dynamiques qui mettront à l'épreuve la réactivité des joueurs.De plus, à certaines occasions, les joueurs devront faire des choix qui influenceront la suite de l'histoire. Différents itinéraires pourront ainsi mener à des fins différentes, et il faudra chercher dans les îles d'Horatio des indices sur le monde mystérieux d'Awaken - Astral Blade.Le jeu sortira sur PC, PS4 et PS5 le 22 octobre 2024, accompagné d'une édition spéciale, intitulée édition Tania, qui contiendra une couverture exclusive, un Lore Book imprimé, la bande-son du jeu sous format numérique, et un sticker à l'effigie du Boss Fatal (c'est son nom).