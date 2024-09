Ice Truckers annoncé

Publié le Mercredi 18 septembre 2024 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Les camionneurs de l'extrême

Ice Truckers est un nouveau jeu de conduite de camions en cours de développement.Développé par Chronos North et édité par Aerosoft, ce jeu de simulation met le joueur à l'épreuve sur les routes glaciales du grand nord.Les joueurs devront effectuer des transports de marchandises, et conduire leur camion dans des environnements difficiles, où accidents et intempéries sont monnaie courante. Routes glacées, tempêtes et avalanches seront au rendez-vous, et les missions ne se passeront jamais tout à fait comme prévu.Ice Truckers propose un vaste environnement ouvert à parcourir, régit par une météo dynamique et impitoyable. Pour s'y préparer, les joueurs pourront débloquer différents véhicules, chacun ayant ses forces et ses faiblesses pour braver les intempéries.Ice Truckers a été annoncé pour une sortie sur PC, PS5 et Xbox Series courant 2025.