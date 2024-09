De nouveaux contenus informatifs pour Civilization VII seront disponibles chaque semaine

Publié le Mercredi 18 septembre 2024 à 09:30:00 par Marie Vallée

De quoi se noyer dans le contenu

Civ Streams : L’Âge de l’Antiquité. Il s’agit du premier livestream communautaire au cours duquel les développeurs ont joué un peu durant l’âge de l’Antiquité et répondu en direct aux questions de la communauté.

Dev Diary #1 : Âges. Le directeur créatif Ed Beach a exposé les principes de conception du jeu et la philosophie qui anime l'équipe derrière Âges, l'une des plus grandes nouveautés de Civ VII.

First Look : Hatchepsout. La série des First Look commence avec Hatchepsout, reine du Nil. Contrairement aux vidéos de ce formats faites pour les jeux précédents, celles pour Civ VII mettront l’accent sur les dirigeants car ces derniers peuvent être sélectionnés indépendamment des civilisations. Quelques-unes des combinaisons possibles avec différentes civilisations seront aussi présentées.

Guide du jeu Civilization VII. Le guide du jeu permet aux joueurs d’en apprendre plus sur les mécanismes du jeu, les civilisations et les dirigeants. La première série de guides civ a été publiée pour Aksoum, l'Égypte, la Grèce, les Mayas, l’Inde de l'Empire Maurya, Rome et les Chaouanons.

Au cours de la semaine dernière, plusieurs informations ont été communiquées à la communauté Civ par 2K, l’éditeur du jeu, dont les suivantes :Du contenu continuera d’être publié pour Civilization VII presque chaque semaine jusqu’à son lancement.Civilization VII est un jeu de stratégie développé par Firaxis Games et édité par 2K. Il sortira le 11 février 2025 sur PS5 Switch et PC via Steam et l’ Epic Game Store